Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Üye Programı’nda konuşmak üzere, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısı ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nun ardından İstanbul’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Üye Programı’nda konuşma yapıyor.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yürüyüşlerini engelleyemeyeceğini, üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, üye çalışmalarını yürütürken yapılan her kaydın parti ile beraber Türkiye'yi de güçlendirdiğini asla aklından çıkarmayacaklarını bildirdi.

Macron'a olay yanıt: Senin daha şahsımla çok sıkıntın olacak

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumda da önemli açıklamalara imza attı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye tehditler savuran Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron'a cevap verdi ve "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak." ifadelerini kullandı.