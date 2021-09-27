Başkan Erdoğan'dan duyurdu: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bugün Türkiye’de, 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859’a yükseltmiş olacağız.

Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık. Adalet mülkün temeli olduğu kadar; sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınmanın lokomotifidir.

(Ankara Adliyesi) İnşallah, 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

Sadece modern ve ihtişamlı binalar yapmakla adaletin tesis edilmeyeceği bir gerçektir.

Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir.

Yargı paketlerinde yenilikler

Birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir anlayışla değişiklikler yaptık. İkinci yargı paketinde infaz sistemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini güçlendirdik. Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici uygulamaları yürürlüğe koyduk. Dördüncü yargı paketinde idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik.

Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla karşılamayı esas alacağız.

Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüreceğiz.

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