Başkan Erdoğan'dan Eylül'de yoğun diplomasi atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında art arda yurt dışı ziyaretler gerçekleştirecek. Erdoğan, sırası ile Kırgızistan, İran, ABD ve Almanya’ya gidecek.

Eylül ayı içerisinde gerçekleştireceği ziyaretlerde de yeni diyalog kapıları açılması beklenen Erdoğan’ın ilk durağı 1-3 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan olacak. Başkent Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, Ceenbekov ile yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması için atılacak adımları konuşacak. İkili görüşmeler kapsamında FETÖ ile mücadele konusu da ele alınacak.

TÜRK KONSEYİ ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın da yer alacağı Türk Konseyi toplantısına katılacak. Türk Konseyi zirvesine katılan liderlerle ikili görüşmeler de yapacak olan Erdoğan ayrıca Kırgızistan’da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın bir bölümüne de katılacak.

ROTA BM GENEL KURULU

Erdoğan’ın Eylül ayındaki en önemli rotası ise ABD olacak. Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gidecek. Bu ziyaret Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin ardından gerçekleşecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik krizin BM’de ele alınması ve Erdoğan’ın pek çok liderle bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM temasları kapsamında ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarıyla ilgili olarak dünya liderlerini de bilgilendirmesi öngörülüyor.

SON ZİYARET ALMANYA’YA

Erdoğan’ın, Eylül ayı sonunda ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek için Almanya’ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan ve Merkel, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımları ele alacak. Merkel ile Erdoğan en son ABD’nin ekonomik baskısının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

TAHRAN'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından 7 Eylül’de İran’a gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü bir zirve yapacak. Daha önce Soçi ve Ankara’da düzenlenen üçlü zirve bu kez Tebriz ya da Tahran’da gerçekleşecek. Kritik görüşmede başta İdlib olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Toplantı öncesi genelkurmay başkanları ve istihbarat başkanları düzeyinde de temasların olması planlanıyor. Ayrıca, zirvede ABD’nin 3 ülkeye karşı uyguladığı yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.