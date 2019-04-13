Başkan Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı sebebiyle eşi Güler Bartu'yu telefonla aradı.13 Nisan 2019 Cumartesi 10:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'yu telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, Güler Bartu'ya eşi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
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