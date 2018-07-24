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Başkan Erdoğan'dan 'Mesut Özil' açıklaması

Başkan Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek vererek "Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum" dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 13:30
Başkan Erdoğan'dan 'Mesut Özil' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek vererek "Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar" dedi.

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

BEDELLİDE 21 GÜN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

"HAZMEDEMİYORLAR"

Irkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek veren Erdoğan, "Özil'in takındığı tavır millidir. Gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazemedemiyorlar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:30
  1. HABER
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mesut Özil

YORUM YAZ

  • 1453145344 dk önce
    Uli Hoeness'de Mesut Özil'e tepki göstermiş ve demiş ki ; Milli takım için iyi oldu,zaten b.k gibi oynuyordu,Mesut boşuna kazanınca Alman,kaybedince göçmen oluyoruz dememiş.İkiyüzlü bu Avrupalılar,Almanlar ise tam hanzo,Hoeness vergi kaçırmaktan cevaevine girdiğini unutacak kadar da yüzsüz.
Bugünkü Akit

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