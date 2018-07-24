Başkan Erdoğan'dan 'Mesut Özil' açıklaması
Başkan Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek vererek "Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum" dedi.24 Temmuz 2018 Salı 13:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek vererek "Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar" dedi.
AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
BEDELLİDE 21 GÜN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
"HAZMEDEMİYORLAR"
Irkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek veren Erdoğan, "Özil'in takındığı tavır millidir. Gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazemedemiyorlar" diye konuştu.
YORUM YAZ