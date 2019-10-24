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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 74'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u, bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık" dedi

24 Ekim 2019 Perşembe 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 74'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. BM çatısı altında insanlığın barış, huzur, istikrar ve refahı için çaba harcayan herkese ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye olarak, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin ve temsil ettiği değerlerin en güçlü savunucularından biriyiz. BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 14'üncü ülkeyiz. BM'nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşından bu yana düzenli katkı sağlıyoruz. Ayrıca Arabuluculuk Dostlar Grubu ve Medeniyetler İttifakı gibi iki önemli girişimin liderliğini yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u, bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık. Bu çabalar neticesinde İstanbul, muhtelif BM ajanslarının bölgesel merkezlerinden biri haline dönüştü. İstanbul'da BM Gençlik Merkezi kurarak, bu çabalara yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz teklife BM tarafının sergilediği müspet yaklaşımdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin BM çatısı altında en etkin rol oynadığı konuların başında insani meseleler bulunuyor. 2016 yılında tarihte ilk defa Dünya İnsani Zirvesine İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Suriye kaynaklı düzensiz göç krizinde uluslararası toplumun vicdanı olduk. Milli gelire oranla dünyanın en cömert ülkesiyiz. Savaş ve çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde 3 milyon civarında yerlerinden edilmiş insanın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla da ilk etapta 1 milyon Suriyelinin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

Erdoğan, BM'nin daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için, BM teşkilatının daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi şarttır. Beş daimi üyenin iradesine bağlı bir şekilde çalışan BM Güvenlik Konseyi'nin reforma tabi tutulması bir ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Üye devletlerin tamamının eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu muhakkak güçlendirilmelidir. Türkiye olarak, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenme niyetimizi 2014 yılında açıkladık.

Bu görev için eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır’ın bu görevi en güzel şekilde yürüteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler Teşkilatının faaliyetlerinin uluslararası barış ve huzura hizmet etmeyi sürdü

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:43
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