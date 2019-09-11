Başkan Erdoğan belediye başkanlarına hitap etti: Parti ayırmadan hepinizi izliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 30 büyükşehirin belediye başkanlarını ağrıladı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Parti ayrımı yapmaksızın Büyükşehir Belediyelerimizin durumlarını yakından izliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Öncelikle 31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğunuz başarılardan dolayı her birinizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Seçildiğiniz gün itibarıyla size oy versin vermesin herkese aynı yaklaşımda bulunacağınıza inanıyoruz. Bizler de sizlere aynı samimiyet ve hüsnü niyetle yaklaşıyoruz. Yaklaşacağız.

Sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum

Siyasi olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Ancak miletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Her fırsatta söylediğim Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet tablosunun da burada bir yansıması olduğunu söylemekten de gurur duyuyorum.

İBB başkanlığımı ömür boyu unutmayacağım onurlu bir görev olarak gördüm

Büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyorsunuz. Belediye Başkanlığından gelmiş biri olarak sizleri en iyi anlayacak kişi olduğumu düşünüyorum. 1994 yılında kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ömür boyunca unutamayacağım bir onurlu görev olarak baktım.

Hizmet söz konusu ise kimsenin partisine bakamayız

Dolayısıyla sizlerin her biriyle şehirlerimizin sıkıntıları, çözümleri, hizmetleri konusunda birlikte olmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım. İzmir'den Van'a, Muğla'dan Diyarbakır'a kadar hangi şehrimizin ne gibi bir ihtiyacı varsa buna koşmayı görev bildik.

Parti ayrımı yapmaksızın büyükşehirlerimizi izliyorum

Parti ayrımı yapmaksızın Büyükşehir Belediyelerimizin durumlarını yakından izliyorum. Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülke ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğunu hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Önemli olan, tüm belediye başkanlarımızın ve partilerimizin bu samimi sürece destek vermesidir.

Polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretmeliyiz

Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumun fakrlı kesimlerini aynı noktada buluşturmak konusunda gerçekten samimi gayret gösterdik. Belediye hizmetleri gibi ülkemiz nüfusunun tamamını yakından ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir. Bu toplantının hedeflediğimiz bu yaklaşımın ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme yerleridir."