  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz

Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:56:00 - 2020-07-15 12:14:16
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı. Erdoğan, ardından TBMM'deki törene katılmak üzere Meclis'e geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 4'üncü yılında şehitler ve gaziler saygıyla anılıyor. Beştepe'deki ilk törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri anısına inşa edilen anıta çelenk bıraktı ve dua etti.

Erdoğan'a bazı komutanlar ve siyasetçilerin yanı sıra 15 Temmuz gazileri eşlik etti. Erdoğan, çelenk bırakıp dua ettikten sonra bir açıklama yapmadan alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gaziler ile birlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.

Millete sesleniş konuşması yapacak

Erdoğan kısa bir süre sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı