Başkan Erdoğan’dan alkış alan sözler

Biga Belediye Meclisi Temmuz-2019 ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Biga Belediyesi Meclis toplantısında gündeme alınan 7 madde belediye meclis üyelerince görüşülüp karara bağlanırken, gündem dışı konular Meclis üyeleri tarafından dile getirilerek tartışıldı. Meclis toplantısı ilk günden bu yana olduğu gibi yine Biga Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından şeffaf yönetim ilkesi gereği canlı yayınlandı. Temmuz ayı toplantısından Biga’daki spor kulüplerine nakdi yardım yapılması ve Belediye bünyesine geçirilen Ada Düğün Salonu’nun fiyatlarının belirlenmesi çıkarken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bir önceki dönem yöneticilerinin meclis kararı olmasına rağmen spor kulüplerine ödeme yapmadığını hatırlattı.

Gündem dışı olarak söz alan CHP Grup Sözcüsü Ergün Tulnay’ın “Biga Kent Hizmetleri A.Ş’de Belediye Meclis üyelerinden sigortalı çalışan var mı?” sorusuna Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın verdiği yanıt salonda büyük alkış aldı. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Göreve başladığımızda Kent Hizmetleri A.Ş’den hiçbir muhatap bulamadık ve 13 milyon TL’lik borçla karşılaştık. Kent Hizmetleri A.Ş. 300 çalışanıyla Biga’mıza hizmet veriyor. Belediye Meclis üyesi Cahit Bakan arkadaşımıza güveniyoruz ve kendisini şirket müdürü olarak görevlendirdik. Biliyorsunuz bu iş ekip ve güven işidir. Her ne kadar ‘helvacıdan, manavdan, dönerciden bu iş olmaz’ deseler de biz önümüzdeki 5 yıl içinde bu işin kralını yapacağız. Allah ömür verirse zamanı geldiğinde görevimizi teslim ederken halkımızın karşısına alnımız ak ve açık şekilde çıkacağız. Kenarda köşede vakit geçirmeyeceğiz.”

Biga Belediyesi’nin Hamdibey Mahallesindeki Ada Düğün Salonunun alt katında bulunan Sosyal Market’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, kullanımının tahsisi gündem maddesi olarak toplantıya geldi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Sosyal Market ile ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti ve kendilerine en hızlı şekilde ulaşıp, dertlerini dinlemek, sorunlarını çözmek için güç birliğine gittik” dedi. Başkan Erdoğan’ın meclisin oylarına sunduğu Sosyal Market’in kullanım tahsisi AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Biga Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından başlatılan Sosyal Market projesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılmaya devam edecek.

Biga Belediyesi tarafından, Bölgesel Amatör Lig’de Biga’yı temsil eden tek spor kulübü olan Bigaspor Kulübü ve ilçenin diğer spor kulüplerine nakdi yardım yapılacak. Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen teklif kapsamında Bigaspor Kulübü Başkanlığı’na 50 bin TL, Adaspor Kulübü Başkanlığı’na 20 bin TL, Çiçeklidede Spor Kulübü Başkanlığı’na 10 bin TL, Kavaklıkspor Kulubü Başkanlığı’na ise 5 bin TL nakdi yardım verilecek.

Konuyla ilgili söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Tamer Ergün, Bigaspor eski başkanı olarak nakdi yardımı biraz düşük bulduğunu, imkanların daha da zorlanarak Bigaspor ve diğer spor kulüplerine desteğin artırılmasını önerdi. Bir diğer söz alan isim olan MHP’li Belediye Meclis Üyesi ve Bigaspor Başkanı Zeki Mutlu ise, Bigaspor’u 608 bin TL borçla devraldıklarını, bu borcun ödeneceğini hatırlatarak, ayrıca yapılacak çalışmalarla birlikte Belediyesi’nden gelecek desteğin artırılmasını talep etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise iki öneriye karşılık olarak, “Önümüzdeki Meclis toplantılarında gündeme alalım ve diğer spor kulüplerimizin ihtiyaçlarını da daha detaylı olarak tespit edelim. Spor kulüplerine yapılan destek sadece meclis kararıyla vereceğimiz nakdi yardımlarla sınırlı değil. Malzeme, ulaşım ve konaklama alanlarında belediyemiz spor kulüplerinin yanında olmaya devam ediyor. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Geçmiş dönem meclis kararı alınıp da nakdi yardım yapılmayan kulüplerimiz var. Örneğin Adaspor kulümümüz Meclis kararı olmasına rağmen ödenmediği için parayı alamamış. Karar aldıktan sonra bu paraları kulüplerin hesabına aktarmamız gerekiyor. Kararı alıp parayı vermeyince bu olmaz” diyerek dikkat çeken bir hatırlatmada bulundu.

Bir önceki dönem belediye yönetimi tarafından özelleştirilen Biga Belediyesi bünyesindeki Ada Düğün Salonu yeniden belediyenin mülkiyetine geçti. Ada Düğün Salonunun 2019 yılı ücret tarifesi yeniden belirlenerek Meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Ada Düğün Salonu vatandaşlar tarafından hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 1200 TL, hafta sonu gece 1200 TL, hafta sonu gündüz ve gece 2000 TL, hafta içi gündüz 450 TL, hafta içi gece 600 TL, hafta içi gündüz ve gece 900 TL bedelle kiralama işlemi oy birliğiyle kabul edildi. Vatandaşlar uygun fiyata Ada Düğün Salonu’nu kiralayarak düğün ve cemiyetlerini yapabilecek.

Meclis toplantısında, Biga Belediyesi tarafından yapılan inşaat ruhsatı taleplerinde, projelerin girişlerinden alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesi görüşüldü. Konuyla ilgili teklifte bulunan AK Parti Grup Sözcüsü Nazım Hikmet Keskiner, proje girişlerinden ücret alınmamasını talep etti. Başkan Erdoğan’ın meclis üyelerinin oyuna sundu ve inşaat ruhsatı proje giriş ücreti alınmaması oy birliğiyle kabul edildi.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Alper Şen, gündem dışı olarak Biga Belediyesi’ndeki yer değişikliklerini sordu. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“12 Nisan’da mazbatımızı alarak çalışmalarımıza başladık. Biz diğer belediyelerin yaptığı gibi geldiğimiz gün 50 kişiyi Biga Belediyesi’nin kapısının önüne koymadık ve bir önceki yönetim gibi 19 kişiyi arefe günü işten çıkarmadık. Biz belirli bir zaman personelimizi izledik. Bu arada belediyemizin WhatsApp ihbar hattına ve halkımızdan bire birde gelen şikayetlere baktığımızda vatandaşlarımızın yoğun bir mağduriyetini tespit ettik. Burada daha az iş yükü olan arkadaşlarımızın arasından görevlendirme yaptık. Belediyelerin farklı bir biriminde fazla iş yükü varken, daha az iş yükü olan birimden görevlendirme yapamazsak buradaki sıkıntının devam etmesine neden oluruz. Biz hizmetin kalitesini nasıl daha iyi nasıl yapabiliriz biz bunun derdindeyiz. Ekmek ve emektarlığı iyi biliriz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Biga Belediyesi çatısı altında görevini eksiksiz yapmak zorunda. Görevini eksik yapan varsa bunun hesabını sormak benim görevim. Çünkü belediyenin eksik kaldığı bir noktada hesap sorulacak olan benim. 500 kişinin içinde işi zorlaştıran, işini layıkıyla yapmayan olduğu zaman da yasal prosedür neyi gerektiriyorsa biz bunu yapacağız. Ben hiçbir çalışana Bülent Erdoğan olarak cebimden maaş vermiyorum. Biga Belediyesi’nin parasından maaş veriyorum.”