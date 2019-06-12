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Başkan Erdoğan’dan ABD’ye S-400 mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:24
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye S-400 mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

Ankara ve İstanbul'da kazanan biziz

Arkadaşlar 31 Mart'ın kazananı biziz. Ankara ve İstanbul'da asıl kazanan biziz. Neye göre mi? İlçelerin çoğu ve meclislerin çoğunluğu bizde. Buna dayanarak söylüyorum.

Bizler buralarda sadece vizyon noktasında kayba uğradık.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.

Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz.

S-400 mesajı

Türkiye S-400'leri alacaktır demiyorum Türkiye bu sistemi almıştır. Bu iş bitmiştir.

Böyle bir sistemi biz ABD'den istedik mi, istedik, verdin mi vermedin! Sayın Obama döneminden itibaren biz bu çalışmayı başlattık. Kongre müsaade etmiyormuş, biz de tabi ki başımızın çaresine bakacağız.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:24
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti

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