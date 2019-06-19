Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, iptal edilen İstanbul seçimleri sonrası ‘Hırsız kim’ diye soranlara cevap vererek, “Hırsız kim biliyor musunuz? Hırsız, ‘Hırsız kim’ diye soranlardır” dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

28 kalem yatırım

Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz 28 kalem yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün açılışını yapacağımız eserler arasında bir kongre binası, çok sayıda okul, spor sahası, çocuk bahçeleri, cami... Buna benzer alanlar var. Tüm bu hizmetleri ilçemize kazandıran belediyelerimizi tebrik ediyorum.

Geçmişe gidelim. Burada bir değerlendirmeyi sizle yapmak istiyorum. Burada Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ellerini görmek isterim. Gençler bunu bilmez. Gençler bunu bilse inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı?

"Adam sanki İstanbul'da yaşamamış"

Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor. 25 senede ne yaptınız diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Daha onlar bu işte çok çok acemi. AK Parti kurulduğundan beri proje ile yatırımla milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. Yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.

"Türkiye popülist anlayış yüzünden altın yıllarını heba etti"

Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etti. Benim vatandaşım hava kirliliğinden kurtuldu mu? Çöp dağlarından kurtuldu mu? Ümraniye'de çöplük patladığı zaman 39 vatandaşımız maalesef öldü. O zaman hem İstanbul'da hem de Ümraniye'de CHP vardı.

"Pazar günü farklı bir müjdeyle yola devam etmeliyiz"

Hep birlikte çok çalışacağız. Pazar günü inşallah akşam farklı bir müjde ile yola devam etmeliyiz.

"Pazar günü sisi mi, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?"

31 Mart'ta seçimin sonuçlarına sevinenler arasında en çok kimler sevindi? Yunanlılar sevindi. Atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. İşte pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

"Korkaklar zafer anıtı dikemezler"

Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Orada yetkililer müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. Mursi'nin vasiyeti vardı naaşımı köyüme defnedin diye. Köyüne defnetmediler devlet kendi belirlediği yere defnetti. Korkaklar zafer anıtı dikemezler.

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