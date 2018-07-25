Başkan Erdoğan'a mektup yazdı: Derhal harekete geçelim

Uluslararası Filistin Dayanışma Kurumu Başkanı ve İmam Humeyni’nin kızı Doktor Zehra Mustafavi, İsrail'in aldığı son karardan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. İsrail'in Filistin halkını hedef alan son saldırıları ve kararları karşısında İslam ülkelerinin Filistin halkının yanında olmaları gerektiğini vurguladı.

Söz konusu mektupta, İsrail'in aldığı son karar ile birlikte Filistin halkı üzerinde tam baskı kurduğunu ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tamamen elinden alındığı belirtilirken mektupta şu ifadelere yer verildi; "İsrail rejimi, Filistin toprakları üzerinden Filistin halkının tüm tarih ve geçmişini görmezden gelerek, bölgeyi tamamen Yahudilere ait göstermekte. Bu karar ile birlikte Siyonist rejim Filistin’i işgalini resmileştirirken aynı zamanda Kudüs’ü ve Filistin topraklarının Yahudileştirilmesine neden olacaktır. Sadece tek bir ırkı ve dini esas alarak oluşturulan bu yasa ile birlikte Filistin halkının evlerini yıkmak ve yerleşim alanlarından onları çıkartmak yasallaşacaktır."

İsrail'in her zaman vahşi ve cani olduğunu ancak bu yeni yasa ile birlikte cinayetlerinin yasalaşacağını vurgulayan İmam Humeyni’nin kızı Zehra Mustafa; "Filistin toprakları ve Kudüs, Filistin halkının tarihi ve geçmişi görmezden gelinerek Yahudi toprağı olarak yasa da yer almaktadır. Bu yasa İsrail rejiminin caniliğini artırarak ona cesaret verecektir. Söz konusu bu yasa İsrail rejiminin Filistin’i işgal ettiği gerçeğini ve 70 yıllık cinayetlerini unutturmayacaktır"

Demokrasi savunucu olduklarını iddia eden devletlerin İsrail karşısında suskunluklarına ve Arap dünyasının Filistin meselesindeki acizliğine işaret eden Zehra Mustafa, İsrail tarafından alınan son kararın görmezden gelinemeyeceğini söyleyerek; "Barış ve insan hakları yanlısı olan tüm uluslararası kurumlar şunu bilmelidir ki bu yasa bölgedeki savaş ve kaosun artmasına neden olacaktır. İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik 70 yıllık soykırım ve cinayetleri bu halkın mücadele azmini ve direncini kırmamış aksine her geçen gün artmaktadır. Filistin halkını hedef alan bu yasaya karşı İslam İşbirliği Teşkilatının dönemsel başkanlığını yürüten ülke, Kudüs’ün özgürlüğünü hedefleyen kurum olarak diğer üye olan İslam ülkelerini de çağırarak gerekli çalışmaları başlatmalıdır" ifadeleri yer aldı.