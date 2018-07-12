Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Zuhal Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, Zuhal Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmemişti. Olcay, kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, şarkıcı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

CEZAEVİNE GİRMEK ZORUNDA

Karar böylece kesinleşti. Türkiye'nin herhangi bir ilinde açık cezaevine girme hakkı bulunan Zuhal Olcay'ın, cezaevine girer girmez Cezaevi İnfaz Kurumu İdare Kurulu'na başvurarak Denetimli Serbestlik'ten yararlanmak istediğini belirtmesi gerekiyor. Cezaevi İdare Kurulu, başvuru üzerine bir rapor hazırlayarak İnfaz Hakimliği'ne yollayacak. İnfaz Hakimliği de hükümlünün başvurusunu yerinde bulması durumunda tahliyesine karar veriyor.

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanmak için cezaevine girmesi gereken Olcay'ın, başvurusu sonuçlanana kadar cezaevinde kalması gerekeceği öğrenildi. Başvurunun aynı gün sonuçlanabileceği gibi, 1-2 gün sürebileceği de belirtiliyor. Denetimli Serbestlik Yasası gereği, Temmuz 2016 tarihinden sonra ceza alan hükümlüler cezalarının kalan son 1 yılını tahliye edilerek geçirebiliyorlar.

İZLEYİCİLER İHBAR ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aralık ayında hazırlanan iddianamede, şarkıcı Zuhal Olcay’ın, Kadıköy’de 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne aldığı yerde şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi. Bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını araması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç evrakı düzenlenerek savcılığa yolladığı belirtilen iddianamede, savcılık tarafından da şüpheli Zuhal Olcay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Şüphelinin şarkı söylediği programın CD’sinin savcılık tarafından bilirkişiye yollandığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şüphelinin, “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözler sarf ettiği iddia edildi.