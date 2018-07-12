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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!

5 Ağustos 2016 yılında şarkı söylediği esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şarkıcı Zuhal Olcay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:55
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Zuhal Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, Zuhal Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmemişti. Olcay, kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, şarkıcı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

CEZAEVİNE GİRMEK ZORUNDA

Karar böylece kesinleşti. Türkiye'nin herhangi bir ilinde açık cezaevine girme hakkı bulunan Zuhal Olcay'ın, cezaevine girer girmez Cezaevi İnfaz Kurumu İdare Kurulu'na başvurarak Denetimli Serbestlik'ten yararlanmak istediğini belirtmesi gerekiyor. Cezaevi İdare Kurulu, başvuru üzerine bir rapor hazırlayarak İnfaz Hakimliği'ne yollayacak. İnfaz Hakimliği de hükümlünün başvurusunu yerinde bulması durumunda tahliyesine karar veriyor.

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanmak için cezaevine girmesi gereken Olcay'ın, başvurusu sonuçlanana kadar cezaevinde kalması gerekeceği öğrenildi. Başvurunun aynı gün sonuçlanabileceği gibi, 1-2 gün sürebileceği de belirtiliyor. Denetimli Serbestlik Yasası gereği, Temmuz 2016 tarihinden sonra ceza alan hükümlüler cezalarının kalan son 1 yılını tahliye edilerek geçirebiliyorlar.

İZLEYİCİLER İHBAR ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aralık ayında hazırlanan iddianamede, şarkıcı Zuhal Olcay’ın, Kadıköy’de 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne aldığı yerde şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi. Bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını araması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç evrakı düzenlenerek savcılığa yolladığı belirtilen iddianamede, savcılık tarafından da şüpheli Zuhal Olcay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Şüphelinin şarkı söylediği programın CD’sinin savcılık tarafından bilirkişiye yollandığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şüphelinin, “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözler sarf ettiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:55
  1. İstanbul
  2. Zuhal Olcay
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

  • FERSAVERMINFERSAVERMIN1 sa önce
    BU OLCAY DENILEN GECE KULÜPLERIN ... VERILEN CEZA BENC AZDIR HER PISLIK ORTALIGI KOKUTUYORSA CEZALAR CAYDIRICI DEGIL DEMEKTIR.
  • MahoMaho1 sa önce
    .... git...
  • kayıkayı1 sa önce
    eleştiri yapabilirsin sevmeyedebilirsin.amma velakin hakaret edemezsin küfür edemezsin olmaz böyle özgürlük mözgürlük.yolda görsem seni.seni sevmiyorum diye yüzüne tükürsem sonrada özgürüm özgürlük var desem olurmu olmaaazzzz.cezamı çekmek zorundayım.sende çekeceksin cezanı kadın.yemişim affını maffını.
  • Kenan ÜNERKenan ÜNER2 sa önce
    Hiç kimse Cumhurbaşkanı mıza hakaret edemez ve etmemelidir.Edenler de cezası neyse çekmelidir.
  • Salih TuranSalih Turan2 sa önce
    Bunun gibi sanatçı sıfatına bűrűnen densiz yűzlerce pislik var bu memlekette...bu camiada Fetö gibi veya Adnan fuhuş çetesi gibi dışarıya çalışsın çok hain var...takip ve operasyonlara devam inşaAllah..!
  • eminemin1 sa önce
    M.kemal’e küfür etmek nasıl suç ise Cumhurbaşkanına hakaret de suç! Hakaret eden sonucuna katlanır!
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    AVRUPAYA UYUMDAN ABİDİK KUBİDİK KANUNLAR YOK HAFİFLETİCİ SEBEBLER YOK BİLMEM NE SALIN GİTSİN. BU NE YAV
  • anlayana sivri sinek sazanlayana sivri sinek saz1 sa önce
    niye başkan diyorsunuz? hani sistem cumhurbaşkanlığı sistemiydi? lidere başkan demekle büyük ülke olunmaz? nikaragua da başkanlıkla yonetilıyor...
  • VeliVeli44 dk önce
    Demekki  ....  gideceklerin başında sen varsın
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Yılardır bu ülkede hep sol kesimden kişiler cumhurbaşkanı oldu. Zaten dindar, muhafazakar Anadolu evlatlarının hiç sesi çıkmazdı. Dindar, muhafazakar Anadolu evlatları hiç bir zaman , solcu cumhurbaşkanına hakaret etmedi. Aklına bile getirmedi.
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    cezasini ceksin ...
  • VeliVeli2 sa önce
    Bu vatan İslam vatanıdır beğenmeyen defolur gider
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU59 dk önce
    SANATÇI ADI ALTINDA BİZE KARŞITLIK YAPANLARA TAHAMMÜL GÖSTERMEYELİM.
  • hercaihercai1 sa önce
    Hangi devlete aitse oraya gitsin! Cezalar da az, 11 ay ne ki! En azindan 5 seneden baslamali! O da kosulsuz.
  • berzah_berzah_1 sa önce
    ağzı olan konuşuyor,eleştir,yorum yap,ama haddini bil hakaret etme,nasıl sanatçılık bu,sanatınla eleştir,duruşunla eleştir,hakaret etme,siyasiler hakaret eder,öğrenciler eder,sanatçılar eder,yahu devletin başındaki kişiye saygın yok bari makamına göster,oda yok,nasıl kindir bu nasıl bir hasetçiliktir anlamak mümkün değil,ben bunları yapanların neseplerini merak ediyorum gerçekten soyları osmanlıyamı dayanıyor acaba yoksa isim değiştirmiş gayri müslimmi bunlar
  • ABDABD1 sa önce
    CUMUR BAŞKANINA HAKARET EDENneDENETİMLİ SERBESTLİKnedeparaya çevrilmesin
  • Tamer DeğirmenciTamer Değirmenci2 sa önce
    Ülkemizin değerli Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a her platformda hakaret serbest olmamalı.
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