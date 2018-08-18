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Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama! 'Dönmem geri senin yolundan'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na gelişinde, 'Dönmem geri senin yolundan' şarkısıyla karşılandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:22
Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama! 'Dönmem geri senin yolundan'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salona gelişinde, "Dönmem geri senin yolundan" şarkısıyla karşılandı.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'na girişiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platformdan yürüyerek partilileri selamlarken, partililer hep birlikte "Dönmem geri senin yolundan" şarkısını söyledi.

'SÖZLERİ ERDOĞAN'IN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR'

AK Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullandığı şarkının sözleri şu şekilde:

"Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan. Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan."

Öte yandan, siyah zemin üzerinde fosforlu AK Parti logosunun yer aldığı tişörtler giyen partililer, görsel bir şölen oluşturdu.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:22
  1. Ankara
  2. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti

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