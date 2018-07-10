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Başkan Erdoğan Yaşar Güler'i Genelkurmay Başkanı olarak atadı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kanun Hükmünde Kararname'leri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Yaşar Güler atandı.

10 Temmuz 2018 Salı 07:22
Başkan Erdoğan Yaşar Güler'i Genelkurmay Başkanı olarak atadı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkan ıOrgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

EN YAŞLI YARDIMCI VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 07:22
  1. khk
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Yaşar Güler

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