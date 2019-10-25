Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilki gerçekleştirecek! Fenerbahçe'nin toplantısına katılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olmaya hakka kazandığı Fenerbahçe’nin yarınki Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısına katılması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yarın saat 12.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." denildi.

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