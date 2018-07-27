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Başkan Erdoğan ve Putin arasında ilginç diyalog

BRICS Zirvesi için Güney Afrika’da bulunan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi. İkili arasındaki restoran sohbeti dikkat çekti.

27 Temmuz 2018 Cuma 06:39
Başkan Erdoğan ve Putin arasında ilginç diyalog

10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Farika’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ikili görüşmeler yaptı.

İki liderin açıklaması sonrasında Putin’in “Beni restorana davet edecektiniz hani?” şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, “Ettim, bekliyorum” karşılığını verdi.

Putin’in, “Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacaksanız o zaman bu restoranda Rus etleri olacak” sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim” dedi. Erdoğan ve Putin'in açıklamaları sonrasında iki lider görüşmeye basına kapalı devam etti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 06:39
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