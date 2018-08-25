Başkan Erdoğan, vatandaşın teklifini kabul etti: Yarına hazır ol gidelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Karacasöğüt Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Köylülerin taleplerini dinleyen Erdoğan, bir vatandaşın balığa çıkma teklifini kabul etti. "Başkanım birlikte balığa çıkalım" diyen Zafer Şahin'e, "Yarın gel beraber çıkalım" diye cevap verdi. Vatandaşlar, kısa süreli sohbet esnasında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti. Bayram tatilini Muğla Marmaris'te geçiren Başkan Erdoğan, cuma namazı için Karacasöğüt Camisi'ne geldi. Namaz sonrası Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirmek ve sohbet etmek isteyen vatandaşlar, taleplerini de iletti. Vatandaşları dikkatle dinleyen Erdoğan bir süre sohbet ettikten sonra, çocuklara hediyeler verdi.

TEBESSÜM EDEREK ''HAZIR OL'' DEDİ

Marmaris'te 30 yıldır balıkçılık yapan Işık Zafer Şahin (49) Erdoğan'a yaptığı balığa çıkma teklifini anlattı: ''Cuma namazında Başkan Erdoğan'ı gördüm. Yanına gidip, 'Sayın Başkanım ben nerede iyi balık çıkar bölgeyi karış karış biliyorum. Eğer uygunsanız yarın birlikte balığa çıkalım. Nerede hangi balık çıkıyor biliyorum' dedim. Tebessüm ederek, 'Yarın gel balığa çıkalım' dedi."

(Sabah)