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Başkan Erdoğan Van'da halka sesleniyor - CANLI

Başkan Erdoğan Van'da halka sesleniyor - CANLI

26 Mart 2019 Salı 14:20
Başkan Erdoğan Van'da halka sesleniyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'da düzenlenen mitinginde halka sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şu meydandaki heyecana bak, Van bugün bambaşka... Şimdi bu meydandaki kardeşlik coşku bizim en büyük moral kaynağımızdır. Havalimanından buraya kadar cadde boyu Vanlı kardeşlerimin aşkını heyecanını gördüm. Van ile aramıza kimseyi sokmadık sokmayız. Bizim aramızdaki bu bağı ancak yüreği bu şehir bu ülke için aşkla çarpanlar görebilir.

Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı solcu Türk Kürt Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş’e geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık.

Van’ı biz kendi haline bırakamazdık. Mahallerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Tünellerle evleri bağladılar milletin mahremine girdiler. Herkesi istismar ettiler Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1996’da Tatvan’da yol kesip iki masum vatandaşımızı bunlar katletti.

Van’da anaları ağlatan çocukları yetim öksüz bırakan hepsi bunlardı bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmezsek masum insanlarımızın kanını dökecekler. Niye Cudi’ye Tendürek’e Gabar’a Kandil’e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. Kürt kardeşlerimin geri kalmışlık hak ve özgürlüklerin çözmek için çok çalıştık. Türkiye’de kim hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorsa bu doğru değil.

Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi geri kalmışlık ve hak-özgürlük sorunlarını çözmek için çalıştık. Reformları her türlü riski göze alarak hayata geçirdik. CHP'nin kangrene çevirdiği pek çok meseleyi hal yoluna koyduk. Ülkemiz demokrasini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Kendi dillerini propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla cezaevlerinde gidip anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu? Burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye hukuk devletidir ve hak arama yolları açıktır. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği olgunluk seviyesine gelmiştir. Hiçbir şeyin gizli saklı kalması mümkün değildir.

Siz gözünüzün gördüğüne bizzat yaşadıklarınıza bakın. Burada Van’dan ilan ediyorum. Türkiye şu an bizi izliyor. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi ekonomide altyapı da geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye sadece birliği beraberliği kardeşliği konuşacak.

Ülkemizin kalkınması vurduğu darbelerle bilinen bu zihniyetlerin ittifakı ile böyle bir geleceğe ulaşamayız. Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar 31 Mart’ta karşımıza çıkan o ittifakı kuranlardır. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vereceğiz. Ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeyle bilinen bu zihniyetlerin ittifakıyla geleceğe ulaşamayız. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı Saadet ama kendisinin Saadet olmayan parti... Bitmiş tükenmiş bunlar. Öyle bir ittifak ki Van’da Diyarbakır’da İstanbul’da Ankara’da başka konuşuyorlar. Bu öyle bir ittifak ki bukalemun gibi Batı’da başka Doğu’da başka kılığa giriyor.

Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz. Sadece yıkmayı vaat ediyorlar yapmayı değil. Bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Ecdadımız Süleymaniye’yi Selimiye’yi inşa etti. Biz de Çamlıca Camii’ni Külliye’yi inşa ettik. Biz inşa ve ihya için varız.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir yapmak için sizden destek bekliyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart gecesini çok yakından takip edeceğim.

Birileri laf ola beri gele konuşuyor. Ben size sadece konuşmayacağım ben size bu dev ekrandan delillerle konuşacağım…Biz Van’ı sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık. Bay Kemal akşam yalan sabah yalan. Biz Van’a 17 yılda yaptıklarımızla konuşuyoruz. 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:20
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Van
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ercanercan22 dk önce
    van mitinginde yine çukur kazdılar meselesi gündeme gelid.tamam da bu hedek veya çukur her neseye kimin zamanında kazdılar? neden o zaman engel olunmadız? iktidarda chp mi vardı? neden görmezden geldindi? veya geldiler...her kimse sorumlusu neden dava açılmadı veya açılmıyor.. yerel seçimle ilgisi olmayan konularla millet oyalanıyor.

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