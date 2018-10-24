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Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:54
Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesi hususunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:54
  1. başkan erdoğan
  2. Ürdün Kralı 2. Abdullah

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