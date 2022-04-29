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Siyaset Başkan Erdoğan umre yaptı
Siyaset

Başkan Erdoğan umre yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretleri kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte umre yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 07:18:00 -
Başkan Erdoğan umre yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmelerin ardından, beraberindeki heyetle birlikte Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

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