Erdoğan Macaristan'dan seslendi: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Türkiye Macaristan İş Forumu Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ve Macaristan işbirliği ile Afrika'da ortak yatırımlara gidebiliriz.

Afrika'nın beklentileri çok. Burada tarımdan sanayiye ve turizm alanlarında birçok çalışmaları mümkün.

Hedefimiz Macaristan ile ticari ilişkilerde 6 milyar avroya ulaşmak.

İş adamlarımıza vize kolaylığı buradaki yatırımları şüphesiz büyütecektir. Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkiyi güçlendirmede iş adamlarına büyük görev düşüyor. Macar ve trük ekonomileri birbirleriyle rekabet eden değil birbirini tamamlayan ekonomileridir.

Bizler Macaristan'ı normal bir ülke olarak görmüyoruz. Ürünlerimizin Avrupa ulaşmasında bir üs olarak görüyoruz. Macaristan sadece geçiş güzergahı değil, ürünlerin depolanması ve Avrupa’ya ihraç edilmesi konusunda merkez haline gelmelidir.

Macaristan’ın batılı girişimci tarafından yatırım merkezi olarak görüldüğünü biliyoruz. Macaristan ile savunma sanayisine yönelik adımları atmayı düşünüyoruz.

Budapeşte tarih kokan tarihi zenginlikleriyle farklı bir destinasyon. Tuna nehriyle ayrı zenginliğe sahip. 2 saatlik mesafe. Paket turizmin patlayacağı bir alan. Gerek Macaristan’dan Türkiye’ye, gerekse Türkiye’den Macaristan’a. Bu yıl sonunda 40 milyon turisti Türkiye’de ağırlayacağız.

İşbirliğini geliştireceğimiz bir diğer alan müteahhitlik sektörüdür. Burada Afrika’da ortak yatırımlara girebiliriz. Macaristan ile işbirliğimizi hem üst hem de alt yapı yatırımlarda daha da geliştirebiliriz.

Ekonomik saldırıların hedefi Türkiye’nin milli menfaatleriyle çelişen konuları kabul ettirme gayretidir.

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta güvenliğini sağlamak için adımları belli çevreleri rahatsız etmiştir. 4 bin km kareden fazla alanı teröristlerden temizledik.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye verdiği sözü tutmadı. Mülteci meselesi çözümünde uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi. Hatta botlar delinerek ölüme terk edilmiştir. Güvenli bölgeler oluşturma teklifimiz sabote edilmiştir. Çözümsüzlüğün faturasını önce Suriye halkı sonra komşu ülkeler ödemek zorunda kalmıştır.

Türkiye’nin ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecektir.

AB ile Gümrük Birliği hala güncellenmedi. Macaristan diğer AB ülkelerinden bu süreçte destek bekliyoruz.