Başkan Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye’deki gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan, Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in bugün Helsinki’de yapacakları görüşmeyi işaret ederek, başarı dileklerini ifade etti.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.