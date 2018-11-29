Başkan Erdoğan: Trump'la bu konuyu görüşeceğim!

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Başkan Erdoğan: "G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."

'TRUMP'LA MÜNBİÇ'İ GÖRÜŞECEĞİM'

Başkan Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi.

PARAGUAY VE VENEZUELA'YA RESMİ ZİYARET

Erdoğan: "G-20 Zirvesi'nin hitamında Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacağım"

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Erdoğan: "Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük."

Erdoğan: "(Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız." dedi

S-400 AÇIKLAMASI

Erdoğan: "İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır"