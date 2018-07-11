Başkan Erdoğan, Trump ve Macron'la görüştü

Pazartesi günü yemin eden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de NATO Zirvesi'ne katıldı.

TRUMP VE MACRON'LA SOHBET



Başkan Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin o anlarI ise dikkatlerden kaçmadı.

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Fransızlardan Erdoğan'a alçak saldırı!