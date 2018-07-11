Başkan Erdoğan, Trump ve Macron'la görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Trump ve Macron'la görüşme gerçekleştirdi.11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:40
Pazartesi günü yemin eden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de NATO Zirvesi'ne katıldı.
TRUMP VE MACRON'LA SOHBET
Başkan Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin o anlarI ise dikkatlerden kaçmadı.
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