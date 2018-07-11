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Başkan Erdoğan, Trump ve Macron'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Trump ve Macron'la görüşme gerçekleştirdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:40
Başkan Erdoğan, Trump ve Macron'la görüştü
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:40
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. NATO Zirvesi
  3. Erdoğan macron
  4. Erdoğan trump

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar21 sa önce
    Resis orada şöyle diyor "Bak evlat......" koptum bu fotoğrafa yaaa. Allahım ömrüne ömür katsın reisiiiimmmm.. Karizma yaaa karizma.. :)
  • Hasan DoğruHasan Doğru16 sa önce
    ....Malum dolar 4.97 gördü. Ne yapacak reyis diyorlar.
  • ErdemErdem21 sa önce
    Mahalle artistleri gibi el sıkışmalar, elini diğerinin omuzuna koymalar falan bu tip şeyler, bunların ne kadar iyi dost olduklarını işaret etmekte. Haber bu şekilde aktarılsaydı tablo daha iyi anlaşılırdı. Bilmem anlatabildim mi?
  • Alp erenAlp eren19 sa önce
    Bu gavurlara güven olmaz. Yüzümüze gülüp arkadan saldırırlar...
  • TemelTemel14 sa önce
    Yahu hanı bu dıj gujler dusmandı, bu samimi pozlar tuhaf olmadı mı, milleti ABD israil vs operasyon çekiyo diye gazlayıp oy istenmedi mi, ama görünen o ki meğerse çok samimi dostlar.
  • OsmanlıOsmanlı20 sa önce
    Yakışır reise ... Yüz bin kere maşallah ... alem adem görsün ... diğer devlet başkanlarıda derslerine çok çalışıp bende büyüyünce bir RECEP TAYYİP ERDOĞAN olacağım diye boş hayaller kuruyorlar ... bir RECEP TAYYİP ERDOĞAN olunmaz. Böyle bir lider ancak ve ancak Allahın cc milletimize bir ikramıdır ... elhamdülillah. Allah nazardan korusun. Ömrüne ömür, İlmini ilim, gücüne güçkatsın. ... maşallah
  • CihanCihan9 sa önce
    Kudusü israilin başkenti yapan bu herifle el sıkılmasını samimi pozlar verilmesini asla tasvip etmiyorum.Ya siz seçimden önce Kudüs mitingi yapmamışmıydınız?Nedir bu boy boy tramp resimleri.Samimi olun...
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