Başkan Erdoğan tarihi keşfi açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde yeni rezervi açıklıyor.

on dakika haberi…Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda çalışmasını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni rezerv keşfetti. Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin ardından burada yeni doğalgaz rezervi miktarına ilişkin açıklamada bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

20 milyarlık metroküplük doğalgaz müjdeini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna-1 lokasyonunda bulunan rezerve test ve analizler sonucunda 85 milyar metreküp daha ilave edilerek toplam rezerv 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Kaşif' adını verdiğimiz deniz altı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.