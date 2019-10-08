Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan ayrıldı.

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