0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan ayrıldı.

08 Ekim 2019 Salı 21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç uğurladı. 

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'dan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 21:48
  1. Ankara
  2. Sırbistan
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar göç mutabakatının taahhütlerini yerine getiriyor
    1. Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar..
    2. Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
    3. ABD'li komutan Votel'den dikkat çeken..
    4. Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah..
    5. Beşiktaş başkanı Fikret Orman'dan..
    6. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    7. Türkiye, ABD'ye 'sınırsız havada..
    8. Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı
    9. MSB'den "güvenli bölge" paylaşımı
    10. Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge'..
    11. Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi..
    12. ABD-Meksika sınırında 1 milyon yasa..
    13. Fenerbahçe'de izin bitti
    14. Kâbusu yaşamışlardı... Sular duruldu
    15. Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz..
    16. A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
    17. Türkiye'nin operasyonu öncesi Rusya'da..
    18. Yıl sonunda yeni rekor geliyor
    19. Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi..
    20. Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi
    21. Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'in istikrarı..
    22. Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
    23. 'Artık hata yapma lüksümüz yok'
    24. ABD'li senatörden küstah açıklama!..
    25. Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek?..
    26. Teröristbaşı Salih Müslim'den..
    27. Instagram karanlık mod nedir?..
    28. AB'den kripto paralara düzenleme..
    29. AK Partili küskünlerin anket sonucu..
    30. Fikret Orman'dan flaş karar
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!