Başkan Erdoğan Siirt'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te düzenlenen mitingde konuşuyor.
07 Mart 2019 Perşembe 17:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:42
YORUM YAZ