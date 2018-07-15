Başkan Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde konuştu

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması saat 21.00 sıralarında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camii İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

ŞEHİTLERİN İSMİ OKUNDU

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının andından dev ekrana fotoğrafları yansıtılan şehitler isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz"

"Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz."

"Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur."

"Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum."

"Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir."

"15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır"

"Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak."

"Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz."

"15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır"

"15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık."

"O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız."

"Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik."

"O gece ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor."

"Bu çevrede, tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de, havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesine sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız."

"Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız."

"Evelallah bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça, Türkiye'yi yolunan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur:"

"15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi; Bu millet asil bir millettir, bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir, bu millet hürriyetine, canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet, vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millettir. Türkiye'de demokrasinin de bağımsızlığımızın da en büyük garantisi ferdi ve hizmetkarı olmaktan her zaman şeref duyduğum işte bu millettir."

"Rabb'im bu millete bir daha 15 Temmuzvari acılar, travmalar yaşatmasın."

Ayrıntılar geliyor...