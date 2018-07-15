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Başkan Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşacak.

15 Temmuz 2018 Pazar 21:49
Başkan Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması saat 21.00 sıralarında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camii İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

ŞEHİTLERİN İSMİ OKUNDU

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının andından dev ekrana fotoğrafları yansıtılan şehitler isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek...

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 21:49
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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