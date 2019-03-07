Başkan Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’nin ailesine başsağlığı diledi.07 Mart 2019 Perşembe 11:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretçi kabul yerinde çıkan tartışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kuşdili'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.
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