Başkan Erdoğan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta şehit düşen askerin ailesine başsağlığı telgrafı yolladı.21 Ekim 2018 Pazar 13:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta şehit düşen askerin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, şehit asker Hakan Atan'ın ailesine bir telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatani görevini yapan Piyade Er Hakan Atan, önceki gün arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla şehit olmuştu.
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