Başkan Erdoğan piknikçilere sürpriz yaptı
Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlara sürpriz yaptı. Burada yaklaşık 45 dakika kalan Erdoğan vatandaşların çay ikramını geri çevirmedi.16 Eylül 2018 Pazar 00:43
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu sahilinde durdu.
Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi.
ÇAY İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ
Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.
Başkan Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.
YORUM YAZ