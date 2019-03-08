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Başkan Erdoğan Peygamberler şehri Şanlıurfa'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.

08 Mart 2019 Cuma 13:40
Başkan Erdoğan Peygamberler şehri Şanlıurfa'da

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için yol güzergahında bulunan Uğurlu Mahallesi'ndeki Mustafa Okkaş Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:40
  1. Şanlıurfa
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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