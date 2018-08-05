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Başkan Erdoğan şehit yakınlarını ve gazileri unutmadı!

Şehit yakınlarıyla gaziler için devletin tüm kaynakları seferber edilecek. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında faizsiz konut kredisi ve sosyal tesis gibi önemli projelere yer verildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 07:04
Başkan Erdoğan şehit yakınlarını ve gazileri unutmadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı"nda vatan için canlarını hiçe sayanlar unutulmadı. Her daim şehit aileleri ve gazilerden desteğini esirgemeyen devlet, önümüzdeki 100 günlük dönem içinde hayata geçireceği bazı projelerle de şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edecek.

Gerçekleştirilecek projelerden bazıları şöyle:

 60 MİLYONLUK KONUT KREDİSİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye 60 milyon TL faizsiz konut kredisi kullandırılacak.

 SGK BORÇLARI SİLİNECEK: Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın hayata geçireceği projeler ile şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçları terkin edilecek. Er-erbaşların eş, çocuk, ana ve babaları da sağlık hizmetlerinden faydalandırılacak.

 ANKARA'DA SOSYAL TESİS: Milli Savunma Bakanlığı, gazilere ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve sosyal hayata adaptasyonunu sağlayacak olan 100 yatak kapasiteli gazi bakımevi, gaziler camisi ve sosyal tesisleri içeren Ankara "Gazi Uyumevi"nin ihalesini gerçekleştirecek.

 YURTDIŞINDA ŞEHİTLİKLER AÇILACAK: Dışişleri Bakanlığı ise Krakow, Galiçya, Bratislava, Malta ve Bakü'deki Türk şehitlikleri projelerine başlayacak.

(Sabah)

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 07:04
  1. Ankara
  2. düzenleme
  3. şehit yakınları
  4. gazi
  5. ak parti

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