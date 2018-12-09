Başkan Erdoğan Karamollaoğlu birlikte nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Ömer Faruk Tanrıverdi'nin nikah şahidi oldu.09 Aralık 2018 Pazar 20:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlunun nikah şahidi oldu.
Erdoğan, Ömer Faruk Tanrıverdi ve Betül Poyraz çiftinin nikah töreni için Bilkent Otel'e geldi.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şahitlik yaptı.
Düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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