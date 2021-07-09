Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yakında hizmete sunuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Diyarbakır'ı bir başka görüyorum. Diyarbakır çok çok coşkulu. İki gözüm Diyarbakır'ın tüm ilçe, mahalle, hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum.

Toprakları üzerinde 10 peygamberin 500 sahabenin mezarı olan bu şehri, Selahaddin Eyyübi'nin feyz aldığı bu şehri, Haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan Sultan Kılıçarslan'ın meftun olduğu bu şehri, sanatçı, edebiyatçılara ev sahipliği yapan bu şehri, ezelden beri bizim olan bu şehri tüm kalbimle selamlıyorum.

Söz verdik sözümüzü tuttuk

Kurşunlu Cami bu şehrin hizmetkarının da hasmının da kim olduğunun şahididir. Sizler Kurşunlu Cami'ni tahrip edenlerin kimler olduğunu iyi biliyorsunuz. Diyarbakır Anneleri'nin yüreklerini kimlerin yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz. Başkalarının evlatlarını dağa gönderenleri, kendi evlatlarını yurt dışında nasıl yaşattıklarını da iyi biliyorsunuz. Diyarbakır, barış, huzur ve refah şehri olmuştur. Türkiye'nin ilk 5 sanayi şehrinden biri Diyarbakır'dı. Karabasan gibi, bölgenin özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör laneti çöktü. Terör Diyarbakır'ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. Güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik. İktidara geldiğimizde ne istiyorsunuz diye sordum. Bize sadece OHAL'i kaldırın yeter dendi. Hükümete gelince ilk iş olarak OHAL'i kaldırdık mı? Söz verdik sözümüzü yerine getirdik.

Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün ne dediysek oradaydık, bugün de yarın da aynı yerde olacağız. Barış, kardeşlik, çözüm, adalet, hak, özgürlük, demokrasi dedik. Biz ret, inkar, asilimasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak anlayışıyla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik. Terörü destekleyenler sırtını size değil de PKK'ya terör örgütüne dayayanlar ne yaptı?

Kürt kanını en çok PKK dökmedi mi?

Gelin bugün açıkca bunları konuşalım. Bozuk plak gibi sürekli, barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız? Eş genel başkanı AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük felakettir demiş. Asıl KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını iliğini sömüren bu çete son 1000 yıldır bu milletin başına gelmiş en büyük müsibettir. Lafa gelince barış derler. Kardeşlik derler. 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkarttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Kürt kanını en çok PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, kentlerin çökmesine, sanayi ve ticaretin bitmesine, işindeki gücündeki insanların sefalete sürüklenmesine neden olan bunlar değil mi?

Kültür Merkezi olarak hizmete sunuyoruz

Bugün sizlere bir müjde vermek istiyorum. Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyoruz. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Adalet Bakanlığı bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor.

Bunlar hangi edepten, hangi namustan bahsediyorlar? Bunlar da ne edep var, ne namus var. Bunlar kirli. Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı halen ülkemizde yaşıyor. Başlattığımız çözüm sürecinde neler yaşandığının şahidi sizlersiniz.

Şehir Hastanesi müjdesi

Diyarbakır bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin yapım ihalesini 19 Temmuz'da yapıyoruz.

Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçesini adeta baştan sona yeniden yaptık, yapıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz 411 milyon liralık yatırım yaptı.

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