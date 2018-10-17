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Başkan Erdoğan Moldova'da! Mevkidaşı havalimanında karşıladı

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Moldova'ya geldi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:30
Başkan Erdoğan Moldova'da! Mevkidaşı havalimanında karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 12.15'te Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kişinev Havalimanı'nda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile eşi Galina Dodon tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Moldova'ya geldi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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