Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını atanlar kayıp 600 bin liranın hesabını versin"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştuğu programda mobbing iddialarına cevap vererek, kayıp ve faturasız işlerin hesabını sordu. Erdoğan, “Neden sürekli yalanlarla Bigalı hemşehrilerimizi kandıranların hiçbiri, Kent Hizmetleri A.Ş’nin 13 milyon liralık borcunu ağzına almıyor” dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’da görev yapan basın mensuplarıyla Şehir Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Başkan Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorduğu sorulara cevap vererek, “Esnaf sevicilik yapmasınlar. Esnaf dedikleri kendi kurdukları şirketlerdir. Daha dün 4,5 milyonluk faturasız işe, ‘Alacağım var’ diyerek gelen başka bir işle birlikte 2 milyon lira daha eklendi. Böylece faturasız borç 6,5 milyon lira oldu. Önce faturasız işlerin ve kayıp 600 bin liranın hesabını versinler” ifadelerini kullandı.

“Siyaset yapacak kişiler partilerde yapsın" cümlesi ile sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Biz uzun süre takip ve gözlemlerimizi yaparak kimden nasıl daha verim alırız diye planlayarak, ihtiyaçtan dolayı 11 kişinin yerini değiştirmekle ilgili tasarrufumuz oluştu. Özellikle whatsapp hattımıza gelen şikayetlerle temizlik işlerinde personel eksiğimizin olduğunu belirledik ve bu arkadaşları görevlendirdik. Biz beş yıl Biga’mıza hizmet edeceksek arkamıza bakarak bir şey hissetmememiz lazım. İnandığımız, güvendiğimiz, iş ve hizmet üreteceğimiz kendi ekibimizi kurmamız gerekiyor. Belediyeye gelen farklı görüşten insanlara iyi davranmadığımızı iddia ediyorlar. 55 bin kişi içinden biri gelsin desin ki ben farklı görüştenim diye bana şunu yapmadınız, yada bana bunu dediniz. Yok böyle bir şey. Farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar, ama ben onların yerinde olsam utancımdan evden çıkamam. Biz borç açıklamamızı birilerini suçlayarak değil, emanet şuuruyla, borcumuzu açıkladık. Biz hesap verebilir olacağız dedik ve önümüzdeki yıl yine güncel mali durumu açıklayacağız. Basın açıklaması yaptılar, ama sıfırdan kurdukları Kent Hizmetleri A.Ş.’nin 13 milyonluk borcunu hiç ağızlarına almadılar. Esnaf sevicilik yapmasınlar. Esnaf dedikleri kendi kurdukları şirketlerdir. Daha dün 4,5 milyonluk faturasız işe alacağım var diyerek gelen başka bir firmanın işiyle birlikte 2 milyon lira daha eklendi. Böylece faturasız borç 6,5 milyon lira oldu. Önce bunun ve kayıp 600 bin liranın hesabını verin. Siyaset böyle olmaz. Elle tutulur işlerle karşımıza çıkın. Halkımızın karşısına onları kandırarak, onlara attığınız eften püften yalanlarla ortaya çıkmayın. Mobbing kesinlikle yok. Biz daha çok verimi nasıl artırırız bunun hesaplarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Birçok personeli kendi işlerine alet ettiler"

Belediye çalışanları içindeki huzursuzluğu oluşturanların önceki dönem ekipleri olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Belediye hizmet kurumuydu ve çalışan herkes ekmeğini kazanıyordu. Ama siyasi amaç uğruna, kendi koltuğunu garanti altına almak isteyenler zorlamayla birçok personeli kendi işlerine alet ettiler. İnsanlar ekmeklerinden olmamak için zorla getirtilerek çalışmalara ortak oldu. Ortak olunca da sahada göründü. 31 Mart’ta da farklı bir sonuç çıkınca baskı uyguladıkları belediye çalışanları endişelendi. Çalışanlar, ‘Biz gittik, yürüdük, çalıştık. Değişim oldu. Şimdi gelenler ne yapar’ diye düşündü. İnsanları korku algısıyla yıldırdılar. Ben belediyenin parasıyla maaş veriyorum. Maaşı hak ediyorsa o parayı alacak. Ama hak etmeden o parayı alan varsa da o parayı hak eder pozisyona getireceğiz. Hak etmiyorsa da gereğini yapacağız. Kimseye hak etmediği parayı veremeyiz" dedi.

"19 kişiyi Arefe Günü işten çıkartarak bayramı yaşatmadılar"

Geride kalan 2,5 ayda iki kişiyi işten çıkarttıklarını belirten Erdoğan, "Sözde biri Şehir Parkında çalışıyormuş. Diğeri ise kullanılmayan bir binanın güvenliğini yapıyormuş. Bu arkadaşlara daha önce tutulan tutanaklara ek olarak, üç tutanak daha tuttuk ve gidere yerinde tespitte bulunduk. Noterden ihtarımızı çektik ve cevap gelmedi. Kanuni şartlar oluşmasının ardından iki kişinin çıkışını verdik. 500 çalışanı olan belediyeden sadece maaş alan ama ilgili yerlerinde olmayan iki kişi çıkarılmıştır. Yerleri değiştirilen arkadaşların bulundukları yerde iş yok. Diğer yerlerde ise iş yoğunluğu var. Biz arkadaşlarımızı iş yoğunluğunun olduğu yere sevk ederek belediyemizin daha iyi bir hizmet sağlamasını gerçekleştireceğiz. Mobbing uygulandığını ve esnafa borçların ödenmediğini iddia edenler önce kayıp 600 bin liranın hesabını versin. Yaptıkları basın açıklamasında 2015 yılından bu yana esnaftan toplanan 10-20 liralarla oluşan ve kaybolan 600 bin liraya hiç değinmiyorlar. Bir yıl boyunca bu skandala değinmemişler. Bu çok büyük bir kuşku uyandırıyor. Öte yandan mobbing diyenlerin kendileri arefe günü 19 kişiyi işten çıkartarak ailelere bayramı yaşatmadı. İşten çıkarılanların hepsi ise AK Partiliydi. Tuncay Gergin kardeşimiz 1 Mayıs İşçi Bayramında geçirdiği kaza sebebiyle hala evinde tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

"Bir kişi üzerinden kurdukları şirketlerle esnaf sevicilik yapıyorlar"

Durumlar ölçüsünde borç ödemelerini yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bayramdan önce borcunu istemeyenlere bile ödeme yaptık. Herkesin yanında çalışanı var önümüz bayram diyerek bir miktar ödeme sağladık. Birçok esnafımız da arayarak teşekkür etti. Onlara sorarsan esnafa borçlar ödenmiyormuş. Faturalı ve resmi evrakları olan tüm borçları ödeyeceğiz. Biz geldiğimizden bu yana esnafımıza borç yapmadık. Bizim önümüzdeki tüm borçlar önceki dönem yönetimden kalan borçlardır. Biga esnafıyla zaten iş yapmamışlar. Bir kişi kurdurdukları 11 şirket üzerinden esnaf sevicilik yapıyorlar. Esnafla işi olmayanlar kendileri içinde bir esnaf grubu kurmuşlar. Biz her şeyi yerli esnafımızdan sorarak, pazarlık yaparak, piyasasını araştırarak alıyoruz” şeklinde konuştu.

"Babalarının malı gibi kullandıkları sistem 31 Mart’ta yıkıldı"

“Çamur at izi kalsın siyasetiyle kimse bir yere varamaz" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Bigalı hemşehrilerimiz atılan yalanlara inanmıyor, gerçekleri görüyor. Mobbing yalanları ve ortaya atılanlar alıştıkları sistemlerinin, babalarının çiftliği gibi kullandıkları imkanların 31 Mart’ta yıkılmasıyla ortaya çıkan hazmedememizlik ve sancılardır. Belediyeyi emanet bilinciyle aldığını kimse unutmasın. Biz Şehir Parkı’na geliyoruz ve çay içiyoruz. Para almak istemiyorlar ve ödediğimizde tuhaf geliyor. Çünkü önceden başkanı, etrafı içiyordu ve gidiyordu. Bu böyle olmaz. Ben de gelsem, partili de gelse, meclis üyesi de gelse parayı alacaksınız.”