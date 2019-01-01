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Başkan Erdoğan, üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğe yeni yıl mesajını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla iletti.

01 Ocak 2019 Salı 07:07

Hakkari Yüksekova'daki Evliya Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise şunları söyledi:

"Aynı şekilde ben de jandarma ve polis kardeşlerimin en üstünden en astına kadar hepsine sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim ailelerine kendilerini inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içinde kavuştursun. Hepsine şahsım, milletim adına en kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 07:07
  1. Hakkari
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. başkan
  4. asker
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