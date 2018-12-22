Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Abbas, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan’ın, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.