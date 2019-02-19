Başkan Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuklaraakşam yemeği verecek.19 Şubat 2019 Salı 02:40
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.
YORUM YAZ