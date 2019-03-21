Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Bukelamun olsa bu kadar renk değiştirmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kader ortağım, can yoldaşım Kütahya. Davamızın vefa abidesi Kütahya, bugün sizleri aşkla selamlıyorum Kütahya. Sizlere Eskişehir'den bol bol selamlar getirdim.

Medeniyetimizin gözbebeği Kütahya, Süleyman Şah'ın emaneti Kütahya, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in şehri Kütahya sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum Kütahya.

Bir kaç gün önce 104. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

14 aylık hasretin ardından tekrar Kütahya'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere vefanız için gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kütahya 24 Haziran'da da bizi yalnız bırakmadı. Tıpkı merhum Menderes'e sahip çıktığı gibi Kütahya bizi de hep bağrına bastı. 2002'den beri Kütahya AK Parti'nin kalesi oldu. 14 seçimin tamamında zaferlere, başarılara imza attı.

Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.

Suriye'deki operasyonlara devam etmemiz için, terör koridorununun önünü kesmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Bir müptezel, 'Boğazın ötesine geçmeyin' diyor, alçağa bak alçağa. Ezan ve bayrak düşmanlarına dersini vermek için bu seçimden güçlü bir şekilde çıkmalıyız. 24 Haziran'da olduğu gibi bu kardeşiniz Kütahya'dan yine zafer bekliyor.

"Oy yoksa hizmet yok' diyor"

Gidip de Avrupa Parlamentosu'nda bölücü örgütle yanyana fotoğraf çektirmez. İşte Hatay Belediye Başkanı 'oy yoksa hizmet yok' diyor. Kibir kulesi yahu! CHP'de bugün Kandil'dekinin hatırı sayılıyor. Eş başkanlarının sözü Bay Kemal ve hanımefendiden daha fazla geçiyor. Bu adam Kürt değil ha! Bu Kürt kardeşlerimizin üzerinden oy devşiren birisi.

"Bukelamun olsa bu kadar renk değiştirmez"

Siz kendinizi kandırabilirsiniz, ama bizi kandıramazsınız. Şimdi istediği üniversiteye istediği gibi kızlarımız da gidebiliyor mu? Başı açık, başı örtülü diye bir dert var mı? Kendi marjinal ideolojileri için ortak değerlerimizin hepsini tepe tepe kullandılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. İstismar düzenlerini, yağma düzenlerini bugün de devam ettirmeye çalışıyorlar. CHP bir taraftan Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyor diğer taraftan Kandil'in uzantılarıyla seçim ittifakı yapıyor. Hem Cumhuriyetçiyiz diyorlar hem de Cumhuriyete saldıranlara yoldaşlık ediyorlar. İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesiyle müslümanları töhmet altında bırakıyorlar. Ezanla sorunumuz yok diyorlar, hem de İstiklal Caddesi'nde ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayanlara kol kanat geriyorlar. Rüzgar gülü olsa bu kadar sağa sola dönmez. Bukelamun olsa bu kadar sık renk değiştirmez.

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