Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Cami'nde Kur'an tilaveti
Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.03 Nisan 2019 Çarşamba 07:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.
Erdoğan'a yoğun ilgi
Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.
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