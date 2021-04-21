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Siyaset Başkan Erdoğan kritik açılışı yaptı
Siyaset

Başkan Erdoğan kritik açılışı yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fier Dostluk Hastanesi açılışında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:41:00 - 2021-04-21 16:49:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor, genişliyor.

Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız.

Dostluk ve kardeşlik bağını bir adım ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı genişletmiştik. Hamd olsun bugün Arnavutluk kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur ve istikrarı için çalışıyoruz.

İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka ekliyoruz.

Bakan Koca: Balkanlara örnek olacak

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ülkemizde 2002'den bu yana uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk'a aktarılması sürecini başarıyla işletecektir. İnanıyorum ki Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi barındırdığı modern tıbbi cihazları, sağlık hizmetiyle Balkanlar için bir örnek olacaktır.

Ülkemizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri hastanemizde Arnavutluk kardeşlerimizin katkılarıyla uygulamaya koyacağız. Hastanemizin hastalarına şifa bulmalarına yanı sıra, ülkelerimiz arasında var olan işbirliğini daha güçlü ileriye taşımasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.

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