Başkan Erdoğan koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.