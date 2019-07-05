Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca bizim milletimize Ordu - Millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklıdır bu. Ezanı, bayrağı, devleti söz konusu olduğunda her bireyi ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışı içinde olmuştur. 15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilmiştir. Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.