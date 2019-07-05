Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor05 Temmuz 2019 Cuma 16:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca bizim milletimize Ordu - Millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklıdır bu. Ezanı, bayrağı, devleti söz konusu olduğunda her bireyi ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışı içinde olmuştur. 15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilmiştir.
Ayrıntılar gelecek...
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