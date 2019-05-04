Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Resmi açılışını yaptığımız MÜSİAD’ın yeni genel merkez binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. DEİK Başkanı Nail Olpak kardeşimize de teşekkür ediyorum. Yola burada onunla çıktık. Hamdolsun yer mekan güzel ulaşım rahat artık kendi hizmet binası içerisin tüm faaliyetlerini gösterme imkanını MÜSİAD yakalamış bulunuyor.

1990 yılında ülkeye hizmet aşkıyla yola çıkan MÜSİAD bugün dünyanın en itibarlı sermaye kuruluşlarından biri haline gelmiştir. MÜSİAD’ın büyümeye devam ediyor olmasını dikkatle izliyorum. Daha kucaklıyıcı daha toparlayıcı bir kuruluş olması bakımından da önemsiyorum. Devletle sermaye arasında köprü olan MÜSİAD yanımıza durmasıyla da milli ve yerli oluşunu göstermiştir. Bunun en önemli örneği de 15 temmuz olayıdır. 15 Temmuz’da beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz.

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