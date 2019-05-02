Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Oda ve borsalarımız kendilerini uydurarak verdikleri hizmetlerin kalitesini yükselttiler.

Aldığımız tüm kararların ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdikı. :Ülkemizin ve şehirlerimizi sorunlarını beklentilerini tartıştık, birlikte çözüm yolları geliştirdik.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyası kendini geleceğine ne kadar hızlı hazırlarsa biz de o hedeflerimize çabuk varırız.

Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline geldi.

"Bu milletin önünde kimse duramaz"

Sizler yatırımlarına devam ettiğiniz sürece, bu milletin önünde kimse duramaz.

Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına kopartmaya çalıştığının farkındayız.

17 yıldaki istikrar ve güven iklimi çok daha büyük başarılara imza atacağımızı işaret ediyor.

"Bunun farkındayız"

Ülkemize 201 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısını birlikte getirdik. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı yine birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. IMF'ye borcu biz sıfırladık. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik psikolojik o9lumsuz hava yaratma gayreti içinde. Amaç ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmek. Patateslerin, soğanların depoda nasıl çürütüldüğünü gördük. Ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeliyiz. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar.

"Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar"

Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşımın bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalışıyor. Bazıları Türkiye ittifakı ifademizden fitne çıkarma gayretinde. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' sözünü unutmadan, inancımıza sıkı sıkı sarılarak mücadele edeceğiz. TOBB çatı altında kucaklaşamıyorsa bunun hesabını verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. Onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Terör örgütüyle ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.

Ayrıntılar gelecek...