0553 313 94 23

Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:35
Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuşuyor. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Oda ve borsalarımız kendilerini uydurarak verdikleri hizmetlerin kalitesini yükselttiler.

Aldığımız tüm kararların ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdikı. :Ülkemizin ve şehirlerimizi sorunlarını beklentilerini tartıştık, birlikte çözüm yolları geliştirdik.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyası kendini geleceğine ne kadar hızlı hazırlarsa biz de o hedeflerimize çabuk varırız.

Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline geldi.

"Bu milletin önünde kimse duramaz"

Sizler yatırımlarına devam ettiğiniz sürece, bu milletin önünde kimse duramaz.

Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına kopartmaya çalıştığının farkındayız.

17 yıldaki istikrar ve güven iklimi çok daha büyük başarılara imza atacağımızı işaret ediyor.

"Bunun farkındayız"

Ülkemize 201 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısını birlikte getirdik. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı yine birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. IMF'ye borcu biz sıfırladık. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik psikolojik o9lumsuz hava yaratma gayreti içinde. Amaç ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmek. Patateslerin, soğanların depoda nasıl çürütüldüğünü gördük. Ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeliyiz. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar.

"Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar"

Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşımın bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalışıyor. Bazıları Türkiye ittifakı ifademizden fitne çıkarma gayretinde. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' sözünü unutmadan, inancımıza sıkı sıkı sarılarak mücadele edeceğiz. TOBB çatı altında kucaklaşamıyorsa bunun hesabını verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. Onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Terör örgütüyle ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.

Ayrıntılar gelecek...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Obezite cerrahisi tarihe karışıyor
    1. Obezite cerrahisi tarihe karışıyor
    2. Zeytinburnu’nda Kent Konseyi Kadın..
    3. Dışişleri Bakanlığı Hindistan’daki..
    4. Sahurda "Mehter Marşı" çalacak..
    5. Otakçılar İmam Hatip Lisesi gönülleri..
    6. İhlas Grubundan Tercan Belediye..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    9. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    10. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    11. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    12. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    13. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    14. Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları..
    15. Kars’ta tarihi yerlerin turizme..
    16. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir..
    18. Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz..
    19. Erdoğan: "Bazı sirk cambazları döviz..
    20. Diz ağrısına hangi bölüm bakar?
    21. FETÖ’nün Trabzon İl İmamı etkin..
    22. "Vodafone Yanımda" uygulaması 10..
    23. Güvenlik uzmanı Mete Yarar: “Dibimizde..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    25. İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul..
    26. Atilla Kantarcı Futbol Turnuvası sona..
    27. 2019 imsakiye Konya
    28. Revizyon cerrahinin ardından..
    29. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    30. Hakan Arslan'dan 30 maç sonra "zorunlu..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!