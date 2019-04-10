0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Erdoğan kesin konuştu! "Bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:15
Erdoğan kesin konuştu! "Bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ'cüler tarafından işgal edilen yerleri kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler.

Darbecilere dünyayı dar eden tüm polislerimize teşekkür ediyorum.

30 bin 559 tutuklu FETÖ'cü bulunuyor.

FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tamamen temizleyemediğimizi düşünüyorum.

Acırsak acınacak hale geliriz.

Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini bırakmayacağız. Devletimiz bundan tamamen kurtarana kadar bize haramdır.

Ayrıntılar gelecek...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:15
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Polis haftası
  3. Özel Harekat Daire Başkanlığı
  4. Açılış töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız..
    2. Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz..
    3. Kaybolan oğlunu öldürdüğünü itiraf..
    4. Yavuz Bingöl, tokatladığı ismi..
    5. Bakan Albayrak reform paketini..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    7. Yaza nasıl fit girilir? Yazı fit ve..
    8. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile..
    10. İstanbul Havalimanı'nda polislerden..
    11. Mete Gazoz'dan dünya ve Avrupa rekoru
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda..
    13. Katalan lider Puigdemont AP seçimleri..
    14. Kısa sürede tükendi! 100 kiloluk..
    15. Başkan Özcan çınarlarla zeybek oynadı
    16. Azerbaycan’dan İlham Aliyev'e tam destek
    17. Kastamonu’da Türk Polis Teşkilatı’nın..
    18. WhatsApp'ta yeni dönem! Türkiye'de..
    19. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    20. Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının..
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!