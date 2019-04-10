Erdoğan kesin konuştu! "Bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ'cüler tarafından işgal edilen yerleri kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler. Darbecilere dünyayı dar eden tüm polislerimize teşekkür ediyorum. 30 bin 559 tutuklu FETÖ'cü bulunuyor. FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan tamamen temizleyemediğimizi düşünüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini bırakmayacağız. Devletimiz bundan tamamen kurtarana kadar bize haramdır. Ayrıntılar gelecek...

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